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15 ноября,
2020
Новости

Томская область остается второй в Сибири по темпам распространения коронавируса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Темпы распространения эпидемии коронавируса в Томской области не меняются две недели подряд.


Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю — с 7 по 13 ноября.


Прирост жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», по состоянию на 13 ноября в Томской области составил 11%.

Регион все еще занимает второе место в ТОП-3 субъектов Сибири с самым высоким процентом прироста заболевших. 


«Антилидерство» среди сибирских регионов удерживает Республика Хакасия (15%). Третье место — у Республики Алтай (10%).


Индекс прироста заболевших в целом по Сибири впервые за месяц уменьшился до 8%. Таким образом, картина в целом по округу — значительно лучше, чем в Томской области.


Самый низкий прирост заболеваемости в Сибири за неделю показывают все те же три региона, что и неделю назад: Тыва, Иркутская и Новосибирская области (по 7%).


ИЦК отмечает, что планку в 30 000 заболевших на неделе преодолел Красноярский край, Иркутская область — в 27 000 заболевших, в 22 000 – Алтайский край, Новосибирская область перешла планку в 19 000, Омская область — в 18 000, в 17 000 – Кемеровская область. Томская область перешагнула планку в 15 000, Республики Алтай и Хакасия — в 9 000.

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