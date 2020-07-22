Томская область опустилась на седьмое место в рейтинге по доле выздоровевших от COVID-19 в Сибири

В Томской области доля выздоровевших от коронавируса, по данным на 21 июля, составляет 56 %. Этот показатель ниже, чем общий по Сибирскому федеральному округу, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Томская область переместилась с шестого на седьмое место по проценту выздоровевших.



Больше всего выздоровевших в Республике Хакасия (81 %). Следом идет Красноярский край (78 %) и Новосибирская область (76 %). На сегодняшний день в Хакасии выявлено 2649 заболевших. В Красноярском крае их число превысило 11 тысяч человек, а в Новосибирской области — 8 тысяч.



Республика Тыва замыкает рейтинг по СФО. Здесь зафиксировано 53 % случаев выздоровления от общего числа случаев COVID-19. В Тыве коронавирус выявлен у 5777 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек превышает 1700.



За весь период эпидемии в Сибири вылечилась от коронавируса 39 тысяч 934 человека, или 65 % от общего числа выявленных в СФО случаев. В России данный показатель равен 72 %: на сегодняшний день в нашей стране почти более 562 тысяч человек излечились от COVID-19.





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