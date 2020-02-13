Томская область оказалась среди регионов с самым большим дефицитом бюджета

Каждый третий регион России закончил 2019 год с дефицитом бюджета, следует из данных Минфина. Наибольший разрыв между доходами и расходами в Подмосковье. Томская область заняла в этом рейтинге восьмое место . В регионе доля дефицита в расходах составила 4,2 %, сообщает РБК .

В целом число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК. Доля таких регионов год к году выросла с 17 до 40 %.



Суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 млрд рублей, следует из данных министерства. Еще в 2018 году 26 из них были профицитными, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти кредитного рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.



Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 39,4 млрд рублей в 2020 году на поддержку сбалансированности региональных бюджетов за счет остатков средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2019 году.