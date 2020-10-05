Томская область оказалась среди регионов с наибольшим числом преступлений по нацпроектам

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Республика Хакасия, Кемеровская и Томская области лидируют по числу преступлений при выполнении национальных проектов. Информация была озвучена на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа, которое проходило сегодня в Новосибирске.





«В текущем году в округе выявлено более трех тысяч нарушений, связанных с выполнением национальных проектов. К дисциплинарной и административной ответственности уже привлечено 745 виновных лиц», — цитирует Патрушева ТАСС. Был предотвращен ущерб в сумме 13,8 млрд рублей.





В целом, по данным Патрушева, в СФО при выполнении нацпроектов было выявлено 29 преступлений, шесть из них связаны с коррупцией. Также среди правонарушений — превышение должностных полномочий, хищение денежных средств при осуществлении закупок.





Нарушения были выявлены при реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Демография».