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05 октября,
2020
Новости

Томская область оказалась среди регионов с наибольшим числом преступлений по нацпроектам

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Республика Хакасия, Кемеровская и Томская области лидируют по числу преступлений при выполнении национальных проектов. Информация была озвучена на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа, которое проходило сегодня в Новосибирске.


«В текущем году в округе выявлено более трех тысяч нарушений, связанных с выполнением национальных проектов. К дисциплинарной и административной ответственности уже привлечено 745 виновных лиц», — цитирует Патрушева ТАСС. Был предотвращен ущерб в сумме 13,8 млрд рублей.


В целом, по данным Патрушева, в СФО при выполнении нацпроектов было выявлено 29 преступлений, шесть из них связаны с коррупцией.  Также среди правонарушений — превышение должностных полномочий, хищение денежных средств при осуществлении закупок.


Нарушения были выявлены при реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Демография».

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