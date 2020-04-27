Томская область ограничила проезд через свою границу. Репортаж с Алаевского поста
С 27 апреля Томская область ограничила въезд и выезд. Ранее 14 апреля подобное распоряжение сделал губернатор Кемеровской области. Теперь на посту ДПС на трассе между Томской и Кемеровской областями проверка документов и оснований для пересечения границы проходит с двух сторон.
С сегодняшнего дня въезжать и выезжать из Томской области можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью, либо по крайней необходимости.
Выезд из Томской области, соответственно, въезд в Кемеровскую область контролируют сотрудники кемеровского Роспотребнадзора и ГИБДД. На въезде в Томскую область дежурят сотрудники томского ГИБДД.
При нас не останавливали большегрузы и такси. У всех остальных проверяют документы и фиксируют пересечение границы.
— Я из Томска, еду на дачу в Зеледеево. Живу там уже третий месяц.
— Вы понимаете, что теперь должны 14 дней находиться в самоизоляции в Зеледеево, — объясняет сотрудник Роспотребнадзора Кемеровской области.
— Нет, я буду пересекать границу обратно раньше. Я сегодня сдал анализы, а 6 мая я должен буду съездить на прием к врачу. Вот у меня есть направление на прием.
— Тогда все нормально, проезжайте.
Студенты, проживающие в Кемеровской области, узнав, что Томская область ограничивает въезд, вчера вечером поехали за вещами в Томск, а сейчас возвращаются в Юргу.
Пенсионеры из Новосибирской области едут в поселок Самусь на кладбище, прибраться на могиле родителей. Справок нет. Их вносят в список с обязательством сегодня же выехать обратно.
— У меня дом находится в Кемеровской области, а квартиру мы покупаем в Томске. В нашей деревне Мальцево вообще много томичей живет. И все летом там, картошку садят, помидорчики, огурчики. В городе-то чем летом заниматься, а там речка, — объясняет житель деревни Мальцево Сергей Давыдов.
После заполнения анкеты его также пропускают.
«Движение между регионами ограничено. С 27 апреля на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами», — пояснили в обладминистрации.
С 20 апреля Томская область приостановила межрегиональные автобусные перевозки.
Напомним, режим полной самоизоляции в Томской области действует до 30 апреля. В этот период жителям рекомендовано при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, ограничить поездки по территории и за пределы Томской области, воздержаться от посещения религиозных объектов.
На сегодняшний день в Томской области заболевших коронавирусом было выявлено 76, в Новосибирской области — 347 человек, в Кемеровской — 107.
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