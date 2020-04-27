Томская область ограничила проезд через свою границу. Репортаж с Алаевского поста

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С 27 апреля Томская область ограничила въезд и выезд. Ранее 14 апреля подобное распоряжение сделал губернатор Кемеровской области. Теперь на посту ДПС на трассе между Томской и Кемеровской областями проверка документов и оснований для пересечения границы проходит с двух сторон.

С сегодняшнего дня въезжать и выезжать из Томской области можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью, либо по крайней необходимости.

Выезд из Томской области, соответственно, въезд в Кемеровскую область контролируют сотрудники кемеровского Роспотребнадзора и ГИБДД. На въезде в Томскую область дежурят сотрудники томского ГИБДД.

При нас не останавливали большегрузы и такси. У всех остальных проверяют документы и фиксируют пересечение границы.

— Я из Томска, еду на дачу в Зеледеево. Живу там уже третий месяц.

— Вы понимаете, что теперь должны 14 дней находиться в самоизоляции в Зеледеево, — объясняет сотрудник Роспотребнадзора Кемеровской области.

— Нет, я буду пересекать границу обратно раньше. Я сегодня сдал анализы, а 6 мая я должен буду съездить на прием к врачу. Вот у меня есть направление на прием.

— Тогда все нормально, проезжайте.

Студенты, проживающие в Кемеровской области, узнав, что Томская область ограничивает въезд, вчера вечером поехали за вещами в Томск, а сейчас возвращаются в Юргу.

Пенсионеры из Новосибирской области едут в поселок Самусь на кладбище, прибраться на могиле родителей. Справок нет. Их вносят в список с обязательством сегодня же выехать обратно.

— У меня дом находится в Кемеровской области, а квартиру мы покупаем в Томске. В нашей деревне Мальцево вообще много томичей живет. И все летом там, картошку садят, помидорчики, огурчики. В городе-то чем летом заниматься, а там речка, — объясняет житель деревни Мальцево Сергей Давыдов.

После заполнения анкеты его также пропускают.