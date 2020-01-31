Томская область не выполнила первоначальный план по вводу жилья в рамках нацпроекта

Темпы ввода жилья в Томской области практически не изменились. В 2019 году в регионе ввели 439 тысячи квадратных метров, при плане в 513 тысяч. В 2020 году регион должен ввести 600 тысяч квадратных метров, однако власти говорят, что этот показатель «недостижим» для Томской области.

«Понятно было на старте, что в эпоху глобальных перемен, когда главный источник — долевое строительство иссяк, спрос определял объемы жилищного строительства. Поэтому основная задача была на 2019 год для региона — не снижать объемы жилищного строительства относительно 2018 года. В ручном управлении нам удалось это сделать. Если говорить о тенденциях, то снижается количество многоквартирного жилья и увеличивается спрос на индивидуальное жилье», — рассказал замгубернатора Евгений Паршуто.





Он подчеркнул, что показатели нацпроекта не выполнил ни один регион.





«Самые успешные, с точки зрения ввода жилья, это Москвская область и Краснодарский край, но и они сработали практически также. Ближайшие соседи — тоже. Как мы не хвалим Новосибирскую область, им тоже не удалось достигнуть параметров. Однако для нас такие цифры — оптимальные показатели», — добавил Паршуто.





По данным администрации, за 2019 год в регионе сдали 183 тысяч кв.м. индивидуального жилья и 256 тысяч кв.м. многоквартирного. Больше всех строили, как всегда, ТДСК и «Карьеуправление». При этом администрация уточняет, что план по вводу жилья полностью исполнен, так как «затем для Томской области, как и для ряда других регионов России показатель был снижен до уровня 2018 года».





В 2020 году власти попросили сохранить прежние объемы строительства.





«Надеюсь мы будем двигаться примерно в том же направлении объема, что и в 2019 году. Мы можем мечтать, но основываемся на тех домах, где получены разрешения на строительства, которые не законсервированные и где ведется активная фаза строительства. Плюс, это те проблемы, которые входят в единый реестр проблемных объектов, по ним будет движение. Объемы, скорее всего, будут те же. Хотя есть достаточно много резервов в индивидуальном жилищном строительстве, потому что есть девелоперы, которые обсуждают достаточно большие проекты в Томском районе», — добавил Паршуто.





Сейчас власти говорят, что в 2020 году будет введен 31 многоквартирный дом.





«Мы понимаем, что изменения строительного законодательства картину мира поменяло. Должно пройти время, чтобы все заработало, чтобы все ожило, как в 2014-2015 годах. Должны заработать банки, люди должны понести в банки деньги. Второй вопрос, который здесь есть — это земельные ресурсы. Надеюсь, что в этом году мы раскроем Черемошники в плане нового строительства. Это большой район по расселению аварийного жилья и мы будем настаивать, чтобы там строилось новое жилье. Есть площадки в Томском районе, которые в резерве, но в областном центре такая проблема есть», — отметил замгубернатора.





Ранее Владимир Путин говорил, что нужно добиться того, чтобы ежегодный ввод жилья в России составлял около 120 млн кв. м. Паршуто отметил, что ряд регионов обращались в Минстрой, чтобы там снизили планку по вводу жилья, однако их просьбы проигнорировали.





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