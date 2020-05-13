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13 мая,
2020
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Томская область надеется получить деньги на два мусоросортировочных комплекса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томская область направила в Минприроды России заявку на софинансирование в 2021 году строительства мусоросортировочных комплексов в селах Бакчар и Мельниково.

Томская область надеется получить деньги на два мусоросортировочных комплекса

В 2019 году в рамках регпроекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на оба эти объекта уже разработана проектно-сметная документация. Заявленная мощность комплексов по сортировке мусора — 10 и 20 тысяч тонн отходов в год.


Производственный процесс будет предусматривать сортировку твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности с выделением нескольких утильных фракций — картона, бумаги, стекла, пластика, цветного и черного металлов.


Добавим, согласно территориальной схеме обращения с отходами, к 2020 году в Томской области должны появиться: перспективный полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Самусь, полигон твердо-коммунальных отходов (ТКО) в селе Тегульдет, перспективный полигон ТКО и мусороперерабатывающий комплекс в селе Сухоречье.

В Томске мусоросортировочный комплекс должен появиться на площадке завода ТНХК. В департаменте природных ресурсов и окружающей среды отмечали, что в бюджете денег на строительство комплекса нет. Стоимость разных инвестпроектов составляла от 700 млн рублей и выше. 


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