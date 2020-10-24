Томская область на втором месте в Сибири по приросту заболевших коронавирусом за неделю

За неделю число заболевших коронавирусом в Томской области выросло на 13 %. Томская область остается на втором месте в тройке «антилидеров» СФО с самым высоким процентом прироста заболевших. За неделю в регионе заболели 1236 человек.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю с 17 по 23 октября. Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в Томской области за отчетный период зафиксирован 23 октября — 184 человека за сутки. Это абсолютный «антирекорд» с начала эпидемии. «Антилидерство» среди сибирских регионов удерживает Республика Алтай, где показатель 23 %. Третье место занимает Республика Хакасия (12 %). Самый низкий прирост заболеваемости в Сибири показывает Республика Тыва — всего 5 %. Единственный регион, где средний темп прироста снизился, — Кемеровская область, с 1,5 % на прошлой неделе до 1,4 % на этой. В остальных регионах Сибири отмечается рост эпидемии — от 0,1 % до 1 % в день.

По России общий показатель прироста остается равен 8 %.



Планку в 24 000 заболевших на неделе преодолел Красноярский край, в 22 000 — Иркутская область, в 17 000 – Алтайский край, Новосибирская область перешла планку в 15 000, в 14 000 – Омская область, в 13 000 – Кемеровская область.





За весь период в Томской области установлено 10 818 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7522, умерших 111.





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