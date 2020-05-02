Добрые новости
02 мая,
2020
1
фото
Новости

Томская область на десятом месте в Сибири по приросту заболевших COVID-19

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томская область — на десятом месте среди сибирских регионов по приросту заболевших COVID-19. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом за неделю — с 24 апреля по 1 мая.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», возросло в Томской области в 1,6 раза к концу недели. Этот показатель значительно меньше, чем в СФО (2,0 раза) и уступает приросту в целом по России (1,7 раза).


По данным на 1 мая по общему количеству заболевших Томская область на 8-м месте в Сибири: здесь на 1 мая подтвержден диагноз у 97 жителей. При этом еще 24 апреля их было всего 59 человек.


«Антирекорд» прироста по СФО установила Республика Алтай — количество заразившихся COVID-19 здесь за неделю увеличилось в 3,7 раза. 

Томская область на десятом месте в Сибири по приросту заболевших COVID-19

Количество заболевших коронавирусом в регионах Сибири составляет 2813 человек. Известно о 28 умерших. Лидерами остаются Красноярский край, где заболели 714 человек, и Новосибирская область, где коронавирус диагностировали у 526 человек.


При этом, лидером по распространению на сто тысяч человек остается республика Хакасия. Здесь на сто тысяч жителей 43 случая заболевших.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.