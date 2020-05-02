Томская область на десятом месте в Сибири по приросту заболевших COVID-19

Томская область — на десятом месте среди сибирских регионов по приросту заболевших COVID-19. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом за неделю — с 24 апреля по 1 мая.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», возросло в Томской области в 1,6 раза к концу недели. Этот показатель значительно меньше, чем в СФО (2,0 раза) и уступает приросту в целом по России (1,7 раза).





По данным на 1 мая по общему количеству заболевших Томская область на 8-м месте в Сибири: здесь на 1 мая подтвержден диагноз у 97 жителей. При этом еще 24 апреля их было всего 59 человек.





«Антирекорд» прироста по СФО установила Республика Алтай — количество заразившихся COVID-19 здесь за неделю увеличилось в 3,7 раза.