Томская область на десятом месте в Сибири по приросту заболевших COVID-19

Томская область — на десятом месте среди сибирских регионов по приросту заболевших COVID-19. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом за неделю — с 24 апреля по 1 мая.
Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», возросло в Томской области в 1,6 раза к концу недели. Этот показатель значительно меньше, чем в СФО (2,0 раза) и уступает приросту в целом по России (1,7 раза).
По данным на 1 мая по общему количеству заболевших Томская область на 8-м месте в Сибири: здесь на 1 мая подтвержден диагноз у 97 жителей. При этом еще 24 апреля их было всего 59 человек.
«Антирекорд» прироста по СФО установила Республика Алтай — количество заразившихся COVID-19 здесь за неделю увеличилось в 3,7 раза.
Количество заболевших коронавирусом в регионах Сибири составляет 2813 человек. Известно о 28 умерших. Лидерами остаются Красноярский край, где заболели 714 человек, и Новосибирская область, где коронавирус диагностировали у 526 человек.
При этом, лидером по распространению на сто тысяч человек остается республика Хакасия. Здесь на сто тысяч жителей 43 случая заболевших.