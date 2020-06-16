Томская область на 22 месте в списке регионов с самым высоким уровнем благосостояния семей

Томская область заняла 22 место в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей. В регионе после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми остается 28,6 тысячи рублей, с одним ребенком — около 40,7 тысячи, говорится в исследовании РИА Рейтинг.





«Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Максимально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты федерации с разным уровнем цен», — объясняют авторы исследования.





По итогам 2019 года рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ — после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается почти 90 тысяч рублей. Вслед за ним идут Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.





В конце списка оказались в основном регионы Северного Кавказа. Так, в Карачаево-Черкесии сэкономить удается 6,4 тыс. рублей, а в Дагестане — 8,3 тыс. рублей. Рядом также находятся Псковская область (5,7 тыс. рублей) и Ивановская область (5,1 тыс. рублей). В самом конце списка оказалась Кабардино-Балкария, где, как выяснили эксперты, сэкономить семье из трех-четырех человек не удается ничего.



Эксперты указали, что рост макроэкономических показателей в последние годы существенным образом не повлиял на благосостояние российских семей. При этом не исключено, что кризис, связанный со вспышкой коронавирусной инфекции и режимом самоизоляции, приведет лишь к снижению показателей.