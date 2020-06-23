Томская область купила 10 автомобилей «скорой помощи» за счет резервного фонда

Автомобили Ford и одна машина марки ГАЗ будут работать на станции скорой медицинской помощи Томска и выйдут на линию с 1 июля, остальные будут направлены в другие медицинские организации региона.

На сегодняшний день автопарк станции томской «скорой» насчитывает 56 автомобилей, круглосуточно работают 40 бригад скорой медицинской помощи, среднее количество вызовов на бригаду в сутки – 17.





Ранее ректор СибГМУ Ольга Кобякова отмечала, что скорые бригады в Томске работают с гораздо большей нагрузкой, чем обычно. В среднем в Томске 40 бригад совершают 600 выездов в сутки, из них 65 приходится на пациентов с COVID-19 или подозрением на него.





«Количество вызовов сейчас примерно такое же, что и в мирное время, — пишет Ольга Кобякова. — И меньше, чем в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ, например (700-750 в сутки). Но работает Станция скорой помощи с гораздо большей нагрузкой. Почему? Все просто. В нашем лексиконе появилась новая аббревиатура – СИЗы. Они же – средства индивидуальной защиты. Вы все видели работников скорой помощи в специальных комбинезонах, очках, бахилах, респираторах и экранах? В которых невозможно жарко и неудобно? Так вот. Чтобы это обмундирование одеть, а потом снять, требуется значительное время. А делается это после каждого пациента. Плюс обработка машины скорой помощи. Тоже после каждого вызова. Кроме того, респираторные бригады теперь в обязательном порядке завозят пациентов с подозрением на COVID-19 на компьютерную томографию легких в ЦКБ – «Клинику Больничную». Это тоже занимает около часа. При этом обслуживание всех других вызовов (инфаркты, инсульты, травмы и т. д.) тоже никто не отменял. И пациенты ждать не могут».

