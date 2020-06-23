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23 июня,
2020
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Томская область купила 10 автомобилей «скорой помощи» за счет резервного фонда

ТВ2
ТВ2
1 час назад

10 автомобилей «скорой» класса «С» – пять реанимобилей марки Ford и пять марки ГАЗ — закупили власти Томской области за счет резервного фонда правительства России. Общая стоимость машин составила 42 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томская область купила 10 автомобилей «скорой помощи» за счет резервного фонда
Фото: администрация Томской области

Все машины оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ЭКГ и ИВЛ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами и другим.


Автомобили Ford и одна машина марки ГАЗ будут работать на станции скорой медицинской помощи Томска и выйдут на линию с 1 июля, остальные будут направлены в другие медицинские организации региона.

Томская область купила 10 автомобилей «скорой помощи» за счет резервного фонда
Фото: администрация Томской области

На сегодняшний день автопарк станции томской «скорой» насчитывает 56 автомобилей, круглосуточно работают 40 бригад скорой медицинской помощи, среднее количество вызовов на бригаду в сутки – 17.


Ранее ректор СибГМУ Ольга Кобякова отмечала, что скорые бригады в Томске работают с гораздо большей нагрузкой, чем обычно. В среднем в Томске 40 бригад совершают 600 выездов в сутки, из них 65 приходится на пациентов с COVID-19 или подозрением на него.


«Количество вызовов  сейчас примерно такое же, что и в мирное время, — пишет Ольга Кобякова. — И меньше, чем в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ, например (700-750 в сутки). Но работает Станция скорой помощи с гораздо большей нагрузкой. Почему? Все просто. В нашем лексиконе появилась новая аббревиатура – СИЗы. Они же – средства индивидуальной защиты. Вы все видели работников скорой помощи в специальных комбинезонах, очках, бахилах, респираторах и экранах? В которых невозможно жарко и неудобно? Так вот. Чтобы это обмундирование одеть, а потом снять, требуется значительное время. А делается это после каждого пациента. Плюс обработка машины скорой помощи.  Тоже после каждого вызова. Кроме того, респираторные бригады теперь  в обязательном порядке завозят  пациентов с подозрением на COVID-19 на компьютерную томографию легких в ЦКБ – «Клинику Больничную». Это тоже занимает около часа. При этом обслуживание всех других вызовов (инфаркты, инсульты, травмы и т. д.) тоже никто не отменял. И пациенты ждать не могут».

Томская область купила 10 автомобилей «скорой помощи» за счет резервного фонда
Фото: администрация Томской области

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