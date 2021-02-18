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18 февраля,
2021
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Новости

Томская обладминистрация хочет потратить 8,3 млн рублей на освещение своей работы в СМИ

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Департамент финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области объявил аукцион на освещение деятельности властей региона в прессе. Как следует из информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта — более 8,3 млн рублей. 

Томская обладминистрация хочет потратить 8,3 млн рублей на освещение своей работы в СМИ

В документации конкурса уточняется, что его исполнитель должен будет создавать и размещать материалы не менее чем в четырех ежедневных, еженедельных, общественно-политических и деловых изданиях. Общий тираж изданий должен быть не менее 11 тысяч экземпляров. Исполнителю контракта также нужно будет публиковать официальные документы в СМИ и газетах 19 муниципальных образований Томской области.


Тексты по контракту нужно будет согласовывать минимум за 6 часов до публикации в периодических изданиях и не позднее, чем за день до размещения в газетах муниципальных образований. 


Напомним, мэрия Томска хотела потратить на освещение работы властей города в СМИ 20,5 млн рублей на 2021 год. Некоторые городские депутаты выступили за снижение расходов на СМИ, и после работы согласительной комиссии их сократили на 1,5 млн рублей. Позже и.о. мэра Томска Михаил Ратнер предложил сократить расходы на СМИ еще на 8 млн рублей и направить эти средства на капремонты школы №19. Изначально в городском бюджете денег на ремонт школы не заложили. 

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