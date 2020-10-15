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15 октября,
2020
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«Томская лампочка» подала заявление о самобанкротстве

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

ООО «Томский завод светотехники» подало заявление о самобанкротстве, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. Заявление поступило в Арбитражный суд региона 14 октября.

«Томская лампочка» подала заявление о самобанкротстве

Как рассказал «Интерфаксу» директор предприятия Владислав Голубев, заявление решили подать из-за задолженности по налоговым платежам в 4, 23 млн рублей.


«Мы намерены рассчитаться по этим платежам, о чем уведомили налоговую, но я, как директор, получил от нее предупреждение, за которым должен был пойти штраф. В данном случае подача заявления продиктована законодательной практикой», — сказал Голубев.

По его словам, компания рассчитывает на мировое соглашение С УФНС в суд. «Это наш шаг навстречу», — подчеркнул Голубев.


Отметим, задолженность перед налоговой также имеет другое предприятие ГК — ООО «Руслед», она составляет 68,8 млн рублей. По словам директора, эта задолженность также обжалуется в суде, а в перспективе «Руслед» может пройти через процедуру банкротства.

«В отношении «Руследа» налоговая провела две проверки, в рамках которых нам по одной доначислили 11 млн рублей, по другой — 68 млн рублей. Во вторую сумму входят штрафы, которые просто несоразмерны — 40% от выявленной неустойки, по максимуму. Это безрассудно по отношению к предприятию, которое производит для страны нужную импортозамещающую продукцию», — объяснил Интерфаксу Голубев.


Для справки: «Томский завод светотехники» входит в ГК LEADLight. Сюда же входят компании «Современные источники света», Rusled. Мощность предприятий рассчитана на производство более 6 млн ламп в месяц. Компании группы производят лампы накаливания, декоративные лампы накаливания, теплоизлучатели. В ноябре 2019 года на «Томском заводе светотехники» появилась роботизированная линия производства светодиодных ламп.


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