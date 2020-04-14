Томская компания переработки текстиля отдает одежду в хорошем состоянии

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Молодая компания «Жизнь или хлам», которая планирует заниматься переработкой одежды и текстиля, раздает вещи в хорошем состоянии.

Компания появилась в Томске недавно и начинала действовать как волонтерский проект. Основатель Михаил Селезнев планировал получить грант на покупку мощного станка для переработки ткани, но из-за ситуации в мире обстоятельства изменились. При подготовке к началу работы команда проекта собирала у томичей ненужную одежду.

«Мы собрали три тонны вещей, это то, что нам нужно было для старта. Это количество нужно было для того, чтобы начать работу на станке, который нам должно было приобрести правительство вместе со Сколково. Сейчас у нас станок будет другой, делать будем ветошь», — рассказал ТВ2 Михаил Селезнев.

Фото: Фото из Instagram компании

Недавно Михаил приобрел помещение в Томске под цех компании, его готовят к запуску. Есть у компании и сам станок, но из-за ситуации, вызванной пандемией, компания не может получить из Москвы комплектующие для него и запустить работу своего производства.

«У нас приехал сам станок, он лежит пока на доверительном хранении в транспортной компании. Для того, чтобы станок рубил, ему нужны ножницы-лезвия. У нас голландское оборудование, б/у. Конторы, которые есть поблизости, не могут изготовить ножницы из того материала, который нам нужен. А если делать из другого, КПД сильно упадет. Заказ должен пойти из Москвы, а люди пока отправить не могут. Думаю, это случится, только когда ситуация более-менее прояснится», — объясняет Михаил.

Сейчас, пока компания готовится к запуску, выяснилось, что среди сданной в переработку одежды много вещей в хорошем состоянии. Их «Жизнь или хлам» готовы отдать нуждающимся томичам.

Нам часто сдают хорошие вещи на переработку, которые могли бы послужить для других людей. И в это нелёгкое время, мы готовы помочь. Если вам или вашим знакомым нужны вещи, напишите нам в личные сообщения или позвоните по номеру +7 (953) 923-55-02, — сообщила компания на своей странице в Instagram.