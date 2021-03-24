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24 марта,
2021
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Томская команда стала третьей на чемпионате России по ловле рыбы на мормышку

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томичи завоевали бронзовую медаль чемпионата России по ловле на мормышку со льда. В команду призеров вошли рыбаки из Томска, Кожевникова и Молчанова, сообщает областной департамент по физкультуре и спорту. 

Томская команда стала третьей на чемпионате России по ловле рыбы на мормышку

Чемпионат проходил на озере Байкал, в нем участвовали 16 команд из Москвы, Иркутской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Калужской и Ленинградской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также из Бурятии.

Томскую область представляли две команды. После первого тура обе находились в пятерке лучших, но на втором этапе удача улыбнулась новичкам, — говорится в сообщении департамента. — В состав команды бронзовых призеров вошли Александр Богданов из села Молчаново, Юрий Ивашков из села Кожевниково и томичи Андрей Комаров, Александр Гульбин, Александр Неустроев.

Томская команда стала третьей на чемпионате России по ловле рыбы на мормышку

Как ранее рассказывало Агентство новостей ТВ2, Юрий Ивашков из села Кожевниково на чемпионате Томской области по рыбной ловле на мормышку поймал 3 килограмма 762 грамма рыбы и стал первым в личном зачете.

Мормышка — это вид рыболовной снасти, представляющий из себя крючок, впаянный в свинцовую или оловянную дробинку. Чаще мормышка применяется для зимней рыбалки.

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