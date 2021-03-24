Томская команда стала третьей на чемпионате России по ловле рыбы на мормышку

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Томичи завоевали бронзовую медаль чемпионата России по ловле на мормышку со льда. В команду призеров вошли рыбаки из Томска, Кожевникова и Молчанова, сообщает областной департамент по физкультуре и спорту.

Чемпионат проходил на озере Байкал, в нем участвовали 16 команд из Москвы, Иркутской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Калужской и Ленинградской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также из Бурятии.

Томскую область представляли две команды. После первого тура обе находились в пятерке лучших, но на втором этапе удача улыбнулась новичкам, — говорится в сообщении департамента. — В состав команды бронзовых призеров вошли Александр Богданов из села Молчаново, Юрий Ивашков из села Кожевниково и томичи Андрей Комаров, Александр Гульбин, Александр Неустроев.