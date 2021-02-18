Томская группа «NiNa Band» признана лучшей кавер-группой Сибири 2020 года

Статус «Лучшая кавер-группа Сибири» коллективу из Томска был присвоен на церемонии Wedding Awards Siberia в Новосибирске.

Региональная премия Wedding Awards Siberia объединяет участников свадебной индустрии со всего Сибирского федерального округа. За звание лучшего в своей профессии бьются больше сотни специалистов, среди них – десятки музыкальных коллективов из Новосибирска, Омска, Барнаула, Кемерова, Красноярска и других городов Сибири. Оценивают – влиятельные предствители ивент-индустрии региона.

В прошлом году мы тоже подавали заявку на участие, нам тогда было всего полгода, не так много опыта и нас мало знали в сибирском регионе, – рассказывает директор группы «NiNa Band» Алексей Выборов. – Но за время пандемии многое поменялось: состав стал гораздо разнообразней, появились дополнительные солисты, добавилась хореография, в материалах мы стали сильнее. Можно сказать, что пандемия сыграла в нашу пользу. Многие музыкальные коллективы встали на паузу в это время, кто-то переквалифицировался на время, а мы продолжали давить в одну и ту же точку.

«NiNa Band» не прекращали концерты в пандемию. С марта 2020-го они стали проходить онлайн. В новом формате музыканты нашли свои плюсы.

Онлайн-формат – честный, – считает директор томского коллектива. – Там ты как сыграл, как повел себя на сцене – все сразу хорошо видно и транслируется напрямую. Тут уже ничего не перепишешь и не поправишь. И в этом я вижу огромную честность со зрителем. Онлайн также дает обратную связь: люди пишут сообщения, стучатся по зуму и выводятся на экран. Контакт немного другой, но тоже приятный.

Всего полтора года понадобилось «NiNa Band» на то, чтобы пройти путь от появления коллектива до этого высокого звания. Как говорят сами музыканты, секрет – в любви к музыке и серьезном отношении к делу. Параллельно томский коллектив пригласили вступить в международную ивент-ассоциацию как представителя от нашей области.





Сейчас «NiNa Band» гастролирует по закрытым мероприятиям Новосибирской области и Алтая. О ближайших концертах в Томске можно узнать из групп коллектива в соцсетях.









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