Добрые новости
18 февраля,
2021
1
видео
3
фото
Новости

Томская группа «NiNa Band» признана лучшей кавер-группой Сибири 2020 года

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Статус «Лучшая кавер-группа Сибири» коллективу из Томска был присвоен на церемонии Wedding Awards Siberia в Новосибирске.

Томская группа «NiNa Band» признана лучшей кавер-группой Сибири 2020 года

Региональная премия Wedding Awards Siberia объединяет участников свадебной индустрии со всего Сибирского федерального округа. За звание лучшего в своей профессии бьются больше сотни специалистов, среди них – десятки музыкальных коллективов из Новосибирска, Омска, Барнаула, Кемерова, Красноярска и других городов Сибири. Оценивают – влиятельные предствители ивент-индустрии региона.

Томская группа «NiNa Band» признана лучшей кавер-группой Сибири 2020 года

В прошлом году мы тоже подавали заявку на участие, нам тогда было всего полгода, не так много опыта и нас мало знали в сибирском регионе, – рассказывает директор группы «NiNa Band» Алексей Выборов. – Но за время пандемии многое поменялось: состав стал гораздо разнообразней, появились дополнительные солисты, добавилась хореография, в материалах мы стали сильнее. Можно сказать, что пандемия сыграла в нашу пользу. Многие музыкальные коллективы встали на паузу в это время, кто-то переквалифицировался на время, а мы продолжали давить в одну и ту же точку.  

«NiNa Band» не прекращали концерты в пандемию. С марта 2020-го они стали проходить онлайн. В новом формате музыканты нашли свои плюсы.

Онлайн-формат – честный, –  считает директор томского коллектива. – Там ты как сыграл, как повел себя на сцене – все сразу хорошо видно и транслируется напрямую. Тут уже ничего не перепишешь и не поправишь. И в этом я вижу огромную честность со зрителем. Онлайн также дает обратную связь: люди пишут сообщения, стучатся по зуму и выводятся на экран. Контакт немного другой, но тоже приятный. 

Томская группа «NiNa Band» признана лучшей кавер-группой Сибири 2020 года

Всего полтора года понадобилось «NiNa Band» на то, чтобы пройти путь от появления коллектива до этого высокого звания. Как говорят сами музыканты, секрет – в любви к музыке и серьезном отношении к делу. Параллельно томский коллектив пригласили вступить в международную ивент-ассоциацию как представителя от нашей области.  


Сейчас «NiNa Band» гастролирует по закрытым мероприятиям Новосибирской области и Алтая. О ближайших концертах в Томске можно узнать из групп  коллектива в соцсетях



ПОДДЕРЖИ ТВ2! Пишем о том, что интересно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.