Томская гордума дала самозанятым право на льготную аренду нежилых помещений

Комитет городской думы Томска по бюджету и экономике поддержал решение о предоставлении самозанятым права на льготную аренду нежилых помещений, принадлежащих городу.

Ранее эти условия были доступны только для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые пользовались специальным налоговым режимом. В пояснительной записке к проекту говориться, что такая мера позволит создать благоприятные условия для предпринимательской деятельности самозанятых.





Сейчас на сайте Муниципальных торгов в Томске опубликованы шесть вариантов помещений, доступных для льготной аренды.

Отметим, налог для самозанятых или профессиональный налог начал действовать в Томской области с 1 июля.







Термином «самозанятые» правительство предлагает называть людей, которые не имеют работодателя, получают доходы от предпринимательской деятельности, но зарабатывают не больше 2,4 млн в год. Самозанятые работают в одиночку, не нанимая сотрудников. Налоговые ставки для самозанятых — 4 % при работе с физлицами и 6 % для работы с юридическими лицами. Среди плюсов режима отмечают освобождение от обязанности сдавать отчетность и пользоваться контрольно-кассовой техникой, добровольную уплату страховых взносов, возможность подтвердить доход справкой из приложения (например, для получения кредита), а также право совмещения деятельности с работой по трудовому договору.





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