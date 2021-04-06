Томская фирма незаконно сделала и продала медаппараты на 120 млн рублей

Следственный комитет региона на основании материалов томского УЭБиПК возбудил уголовное дело по статье «производство медицинских изделий без лицензии», сообщает ведомство.





Как уточнили в СК, по их предварительным данным, с марта 2018 по июль 2020 года сотрудники одной из томских коммерческих организаций без специальной лицензии на производство и техническое обслуживание медицинской техники сделали больше 100 аппаратов для медицинских лазерных процедур. После эту технику купили другие компании в регионах России. Общая сумма продаж нелицензированной техники — 120 млн рублей. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о косметологическом лазерном оборудовании для депиляции и удаления татуировок.





«В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведены обыски по месту производства медицинских изделий, на складе хранения комплектующей продукции указанной организации, допрошены работники фирмы-производителя, изъята представляющая для следствия интерес документация. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.





Другой информации пока не сообщается.