Томская филармония приобрела арфу американской фирмы Lyon&Healy

Большая концертная арфа американской фирмы Lyon&Healy Style 23 пополнила парк инструментов Томского симфонического оркестра. Около 4,5 млн. рублей на покупку а рфы выделил губернатор Томской области в честь 75-летия Томской филармонии и академического симфонического оркестра , сообщает пресс-служба обладминистрации.

Принимать и осматривать губернаторский подарок будет арфистка Томского академического симфонического оркестра Екатерина Лаптева, которая работает в филармонии с 1973 года и является единственной исполнительницей на арфе.





«До этого я играла только на отечественных арфах – в филармонии их две и обе изготовлены на Ленинградской фабрике имени Луначарского, – рассказала артистка оркестра. – Чем отличается новая-«американка», увидим 12 марта, когда распакуем контейнер. По документам, колес у нее нет, а это значит, надо придумать способ для ее переноски».







«Это четвертая арфа, которую филармония обретает за 75 лет своего существования, – отмечает директор филармонии Наталия Чабовская. – Две арфы, купленные в 1980 и 1981 годах, находятся в рабочем состоянии. Одна стоит в нашем органном зале, вторая – в Большом концертном. Но срок амортизации обеих уже истек, мы не раз ремонтировали обе, поэтому покупка новой арфы – это дорогой подарок во всех смыслах. К арфе прилагается комплект струн производства Великобритании».





Напомним, к юбилею Томской областной государственной филармонии и Томского академического симфонического оркестра губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил 50 млн рублей. На средства субсидии парк музыкальных инструментов будет пополняться и дальше. До осени учреждение планирует приобрести контрафагот, гобой, флейту большую и флейту пикколо, два кларнета, четыре контрабаса и пять валторн.