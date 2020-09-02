Томская филармония открывает 75-й концертный сезон

Новый концертный сезон 2020-2021 мы открываем в условиях еще не завершившейся пандемии коронавируса, которая изменила наш мир и выдвинула новых героев, — пишет на сайте филармонии главный дирижер Томского симфонического оркестра Михаил Грановский. — Мы не можем не выразить свою искреннюю благодарность тем врачам и медицинским работникам, которые боролись и борются за наши жизни. Поэтому мы открываем концерт вечной музыкой И. С. Баха, посвящая его Арию всем работникам Красного Креста. А баритон Евгений Штейнмиллер исполнит одну из самых популярных и жизнеутверждающих песен «Есть только миг» А. Зацепина.