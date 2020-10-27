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27 октября,
2020
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Томская епархия просит помочь горожан продуктами и вещами для гуманитарного склада

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Гуманитарный склад Томской епархии просит помочь томичей продуктами, одеждой и другими вещами для нуждающихся. Такое сообщение появилось в официальном аккаунте епархии в Фейсбуке.

Томская епархия просит помочь горожан продуктами и вещами для гуманитарного склада

«В связи с пандемией в нашем городе возросло количество нуждающихся людей. Чтобы помочь им, социальный склад продолжает принимать продукты, лекарства, одежду, обувь, бытовую химию и так далее. Продукты, одежда, обувь, предметы гигиены, средства по уходу и иные вещи, собранные на гуманитарном складе, являются хорошим подспорьем многодетным и малоимущим семьям, кризисным беременным женщинам, одиноким матерям, пенсионерам, погорельцам и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Продукты принимаются только в упаковке и с длительным сроком хранения. Нужны крупы, растительное масло, мясные и рыбные консервы, сахар, макаронные изделия, мука, сухое молоко, конфеты и печенье», — говорится в сообщении.


Отмечается, что в настоящее время участились звонки от одиноких пожилых людей,  которые ушли на самоизоляцию и просят помочь продуктами. Также поступает много звонков от людей с предложением помощи.


Координатор социальных проектов Ирина Яковенко говорит, что сейчас им очень нужны водители-волонтеры для того, чтобы забрать вещи у благотворителей.


Пожертвовать продукты, одежду и другие вещи можно без записи, но только по предварительному звонку. Телефон горячей линии Социального отдела Томской епархии: 8-913-114-26-14. Сам склад расположен на улице Транспортной, 12.


Напомним, что гуманитарный склад Томской епархии был открыт 27 ноября 2019 года.

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