Томская епархия просит помочь горожан продуктами и вещами для гуманитарного склада

Гуманитарный склад Томской епархии просит помочь томичей продуктами, одеждой и другими вещами для нуждающихся. Такое сообщение появилось в официальном аккаунте епархии в Фейсбуке.

«В связи с пандемией в нашем городе возросло количество нуждающихся людей. Чтобы помочь им, социальный склад продолжает принимать продукты, лекарства, одежду, обувь, бытовую химию и так далее. Продукты, одежда, обувь, предметы гигиены, средства по уходу и иные вещи, собранные на гуманитарном складе, являются хорошим подспорьем многодетным и малоимущим семьям, кризисным беременным женщинам, одиноким матерям, пенсионерам, погорельцам и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Продукты принимаются только в упаковке и с длительным сроком хранения. Нужны крупы, растительное масло, мясные и рыбные консервы, сахар, макаронные изделия, мука, сухое молоко, конфеты и печенье», — говорится в сообщении.





Отмечается, что в настоящее время участились звонки от одиноких пожилых людей, которые ушли на самоизоляцию и просят помочь продуктами. Также поступает много звонков от людей с предложением помощи.





Координатор социальных проектов Ирина Яковенко говорит, что сейчас им очень нужны водители-волонтеры для того, чтобы забрать вещи у благотворителей.





Пожертвовать продукты, одежду и другие вещи можно без записи, но только по предварительному звонку. Телефон горячей линии Социального отдела Томской епархии: 8-913-114-26-14. Сам склад расположен на улице Транспортной, 12.





Напомним, что гуманитарный склад Томской епархии был открыт 27 ноября 2019 года.