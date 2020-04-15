Томская епархия просит финансово поддержать отдел социального служения

Отдел социального служения просит томичей финансово их поддержать, чтобы продолжать помогать нуждающимся пенсионерам и бездомным. Информация о помощи опубликована на официальном сайте «Дом сестринского ухода святого Луки».

«Дорогие друзья! В эти трудные для всех дни наша служба не может прекратить служение. Если государство готово поддержать бизнес в условиях остановки производства, то некоммерческие проекты вынуждены либо закрываться, либо приостанавливать свои проекты. <…> Под опекой службы находится более 29 подопечных, которым необходимо оказывать разовую помощь лекарствами, финансами, наши штатные сестры за очень небольшую плату ежедневно кормят подопечных, в основном они малообеспеченные пенсионеры или больные. Также мы принимаем активное участие в акции «Горячий обед» для бездомных в «Центре социальной адаптации г.Томска», — говорится в сообщении.





Деньги необходимы на оплату коммунальных услуг, хостинг и доступ к двум сайтам, транспортных расходов для организации работы гуманитарного склада. А также для зарплаты штатным сотрудникам отдела: сестрам милосердия, координаторам волонтеров и добровольцев, а также бухгалтерии.





Отмечается, что в среднем на бесперебойную работу социального отдела требуется порядка 25-30 тысяч в месяц. Узнать, как можно помочь, можно тут.