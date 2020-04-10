Томская Дума сможет работать удаленно во время режима повышенной готовности или ЧС

Депутаты Законодательной Думы Томской области внесли изменения в регламент работы. Теперь орган сможет проводить собрания в режиме видеоконференцсвязи во время режима повышенной готовности и при чрезвычайной ситуации.

Вы все прекрасно понимаете, что мы находимся в непростой ситуации. Вчера на совете Думы мы обсудили это и подавляющим большинством договорились, что необходимо рассмотреть возможность проведения собраний в дистанционном режиме. Но только на период введения в Томской области режима ЧС и повышенной готовности, в реальном времени с использованием средств видеоконференцсвязи, — выступила спикер Думы Оксана Козловская.

Глава фракции «Справедливая Россия» в облдуме Галина Немцева выступила против принятия поправок. Парламентарий считает, что Дума технически не готова к проведению собраний в удаленном формате и при переходе на режим ВКС они потеряют важное свойство — дискуссионность.





Несмотря на возражение, собрание большинством голосов проголосовало за принятие поправок.





Добавим, что депутаты городской Думы тоже могут проводить собрание удаленно. Такое решение они приняли на последнем собрании. Также депутаты одобрили проведение публичных слушаний онлайн и перенос отчета мэра города Ивана Кляйна





C 18 марта в Томской области действует режим повышенной готовности. 31 марта губернатор ввел режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти правила.

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