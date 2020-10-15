Томская больница скорой медицинской помощи ищет врачей для ковидного госпиталя

Больница скорой медицинской помощи (БСМП) ищет сотрудников для открывшегося на ее базе ковидного госпиталя. Учреждению нужны терапевты и анестезиологи-реаниматологи.

В Instagram БСМП предлагает 10 вакансий для терапевтов с зарплатой 168 тысяч рублей на ставку и пять вакансий для анестезиологов с зарплатой 191 тысяча рублей на ставку. Работа предполагает сменный график.





Также госпиталю нужны слесарь-сантехник и рабочий по ремонту и капитальному обслуживанию зданий. Зарплата по этой вакансии составляет 31 тысячу рублей.





Подробнее о вакансиях можно узнать у начальника отдела кадров госпиталя Ольги Ростовой по телефону +7 (3822) 650-635.





БСМП перепрофилировали под госпиталь для лечения коронавирусных больных с 12 октября. Госпиталь насчитывает 180 коек, 40 из них реанимационные.





Ранее сообщалось, что роддом № 4 на улице Сергея Лазо собираются перепрофилировать под ковидный госпиталь с 1 октября, это рассказали ТВ2 пациенты и врачи. Глава облздрава Сергей Дмитриев отметил, что пока преждевременно говорить о перепрофилировании роддома. Жители Томска не поддержали такое решение. Под хештегом #сохраним4роддомтомска публикуются посты в Инстаграме, выкладываются сториз. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали свыше 6,5 тысячи человек.





В свою очередь замгубернатора Иван Деев рассказал журналистам, почему именно роддом № 4 решили перепрофилировать в ковидный госпиталь. По словам чиновника, там можно развернуть 200 коек для больных коронавирусом, а 153 человека медперсонала уже дали согласие на работу в новых условиях.





28 сентября у роддома № 4 прошла акция. На нее пришли мамы с детьми, беременные женщины, медсестры и врачи роддома, а также просто неравнодушные томичи. Всего около ста человек.





В настоящее время больных коронавирусом принимает МСЧ № 2. Там развернуто 430 коек. В МСЧ «Строитель», где долечивают больных «короной», функционируют еще 75 коек. В целом в регионе развернуто около 1200 коек для инфицированных новым коронавирусом – здесь учтены инфекционные отделения районных больниц, которые задействуются периодически, северская больница.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





«Не потерять четвертый роддом»: мамочки и беременные вышли на пикет в Томске

​

​ПОДДЕРЖИ ТВ2