Томская «Авиалесохрана» участвует во флэшмобе «Ради леса останьтесь дома»

«Мы работаем в Лесохране, не сидим на карантине. Решили таким способом поддержать тех, кто на изоляции. Мы сейчас лес защищаем от природных пожаров, для этого контролируем плановые отжиги сухой травы. Сами пока не летаем, спутник ведет космониторинг, а мы патрулируем с земли», — рассказал ТВ2 один из сотрудников Авиалесохраны Сергей Колтовкин.

Сотрудники колпашевского отделения Авиалесохраны поддержали российский флэшмоб и сделали коллективное фото с призывом «Мы ради вас тушим лесные пожары. Вы ради леса останьтесь дома».

Отметим, в России начался пожароопасный сезон, время, когда возникают палы сухой травы. В связи с этим “Авиалесохрана” по всей стране начала кампанию «Останови огонь!»





«Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях; Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники. Не жгите сухую травянистую растительность, ведь огонь может перекинуться на леса, на ваши дома, могут пострадать люди и животные!», — говорится в обращении федерального ведомства.





За последние сутки сотрудники томского МЧС более 30 раз выезжали на тушение сухой травы. По информации обладминистрации, 20-21 апреля поджоги травы спровоцировали пять лесных пожаров на территории Асиновского, Кожевниковского, Томского и Первомайского районов на общей площади 35,1 гектара. Средняя площадь одного возгорания - 7,02 га. Огонь потушен в наземной зоне без применения сил и средств пожаротушения.





Причиной возгорания в четырех из пяти случаев стало нарушение правил пожарной безопасности местными жителями, в одном — переход огня с земель иных категорий.





С 20 апреля на территории Томской области установлен пожароопасный режим. В Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах с 18 апреля ввели особый противопожарный режим.



Если вы увидели, что где-то горит трава, нужно сообщить об этом на номер 101 или 112. Если стали свидетелем лесного пожара, следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.





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