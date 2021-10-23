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Томская студия «Sever» проанонсировала новую компьютерную игру

ТВ2 ТВ2

Томские разработчики компьютерных игр – студия «Sever»  проанонсировала мистическую ролевую игру, действие которой разворачивается в старинном приюте. Об этом сообщает портал dtf.ru.

Автор:  dtf.ru

«Mother of All Secrets» рассказывает о юном воспитаннике Дома — приюта, обитатели которого готовятся к приезду таинственного Гостя. Действие игры развернётся на протяжении 14 дней, а в сюжете будут фигурировать заговоры и оккультные тайны. Главный герой сможет контактировать с другими персонажами — остальными воспитанниками, слугами, наставницами — и влиять на их судьбы. Сюжетные линии NPC, согласно описанию Mother of All Secrets, будут меняться каждый внутриигровой час», — говорится на портале.

Основой геймплея станет использование карт: с их помощью герой будет применять свои качества и умения, а также имеющиеся у него предметы. У других персонажей будут собственные колоды.

Автор:  dtf.ru

«Mother of All Secrets» должна выйти в 2022 году. Отмечается, что томская компания «Sever» весной этого года выпустила еще одну игру — «The Life and Suffering of Sir Brante».
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