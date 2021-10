Томская студия «Sever» проанонсировала новую компьютерную игру

«Mother of All Secrets» рассказывает о юном воспитаннике Дома — приюта, обитатели которого готовятся к приезду таинственного Гостя. Действие игры развернётся на протяжении 14 дней, а в сюжете будут фигурировать заговоры и оккультные тайны. Главный герой сможет контактировать с другими персонажами — остальными воспитанниками, слугами, наставницами — и влиять на их судьбы. Сюжетные линии NPC, согласно описанию Mother of All Secrets, будут меняться каждый внутриигровой час», — говорится на портале.

Основой геймплея станет использование карт: с их помощью герой будет применять свои качества и умения, а также имеющиеся у него предметы. У других персонажей будут собственные колоды.