Томская студентка перевела мошенникам 150 тысяч

В Томске 19-летняя студентка перевела телефонным мошенникам около 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Как уточняет ведомство, девушке позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что по ее карте совершаются подозрительные операции, и поэтому деньги с карты нужно перевести на «безопасный счет». Девушка, воспользовавшись банкоматом, перевела средства на указанный мошенником счет.

Следственный отдел ОМВД по Советскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с причинением значительного ущерба гражданину).