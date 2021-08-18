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Главная Новости Томская шоу-группа «New Name» выступила в полуфинале «Dance Революции» на Первом
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Томская шоу-группа «New Name» выступила в полуфинале «Dance Революции» на Первом

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Томская шоу-группа «New Name», участвующая в «Dance Революции» на Первом канале, выступила в полуфинале шоу. На этом этапе команда представила танцевальный дуэт с Ариной Кулагиной из города Астана.

В полуфинале «Dance Революции» было продемонстрировано всего девять танцевальных номеров. Один из них — «New Name» и Арины Кулагиной. Двое членов жюри — Вера Брежнева и Сергей Полунин — проголосовали за проход команды в финал. Но Алла Сигалова решила, что в финале должны соревноваться более опытные танцоры. Поэтому ее отрицательный ответ не дал «New Name» пройти в финал.

«Судьба снова даёт шанс, но не доводит до конца. Значит, все еще впереди, это только начало. Команда под впечатлением, мы готовы свернуть горы! Будем дальше радовать томичей новыми творческими проектами. Спасибо всем, кто поддерживал,» — прокомментировал участник команды Дмитрий Титов.

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