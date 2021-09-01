Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томская школа №19 открылась после капремонта
Новости

Томская школа №19 открылась после капремонта

ТВ2 ТВ2

Линейка для учеников 1-х и 11-х классов прошла в открывшейся после капитального ремонта школе №19. Несмотря на незавершенный ремонт фасада (его планируется закончить к октябрю), школу решили торжественно открыть 1 сентября.

Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

«В условиях дефицита не всегда денежные средства выделялись вовремя, но мы изыскивали любые возможности, чтобы высвободившиеся средства направлять на ремонт этой школы. Поэтому мы сегодня не стали переносить праздник, осталась совсем малая часть, основные работы выполнены», рассказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Он также отметил, что в мэрии «не планируют снижать темпов» и собираются «капитально ремонтировать хотя бы по одной школе ежегодно».

Капитальный ремонт в здании длился больше года. Изначально его планировали завершить к лету, но в октябре 2020 года стало известно, что денег на второй этап работ в бюджете 2021 года нет. В итоге ремонт профинансировали за счет сокращения других расходов города (в том числе на СМИ и спортивные площадки). Всего на это было потрачено около 150 миллионов рублей, еще 10 миллионов выделили на оснащение школы.

На время ремонта учеников распределили по другим корпусам школы (Куйбышева, 1 и Иркутский, 188, а также в школу №37. В обновленном здании школы №19 будут учиться почти 1200 человек. В будущем рядом должен появиться еще один корпус, его строительство планируется профинансировать за счет нацпроекта «Демография».

Фото: 
Автор: 
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска -
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска -
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска -
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска -
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска -
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска -
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска -
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска -
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.