Томская школа №19 открылась после капремонта

Линейка для учеников 1-х и 11-х классов прошла в открывшейся после капитального ремонта школе №19. Несмотря на незавершенный ремонт фасада (его планируется закончить к октябрю), школу решили торжественно открыть 1 сентября.

«В условиях дефицита не всегда денежные средства выделялись вовремя, но мы изыскивали любые возможности, чтобы высвободившиеся средства направлять на ремонт этой школы. Поэтому мы сегодня не стали переносить праздник, осталась совсем малая часть, основные работы выполнены», рассказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Он также отметил, что в мэрии «не планируют снижать темпов» и собираются «капитально ремонтировать хотя бы по одной школе ежегодно».

Капитальный ремонт в здании длился больше года. Изначально его планировали завершить к лету, но в октябре 2020 года стало известно, что денег на второй этап работ в бюджете 2021 года нет. В итоге ремонт профинансировали за счет сокращения других расходов города (в том числе на СМИ и спортивные площадки). Всего на это было потрачено около 150 миллионов рублей, еще 10 миллионов выделили на оснащение школы.

На время ремонта учеников распределили по другим корпусам школы (Куйбышева, 1 и Иркутский, 188, а также в школу №37. В обновленном здании школы №19 будут учиться почти 1200 человек. В будущем рядом должен появиться еще один корпус, его строительство планируется профинансировать за счет нацпроекта «Демография».