Томская прокуратура запретила работу сайтов, предлагавших купить поддельные дипломы

Прокуратура Октябрьского района в ходе проверки выявила три сайта, на которых продавали поддельные документы об образовании. Сайты предлагали поддельные дипломы и сертификаты владения русским языком без фактического прохождения учебного процесса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Закон запрещает распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка официальных документов, их приобретение либо сбыт, а также использование заведомо подложных документов являются преступлениями», — отметили в ведомстве.

В итоге прокурор района направил в суд иск о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России и ограничении доступа к содержащим ее интернет-сайтам.

Октябрьский районный суд Томской области удовлетворил иск прокурора в полном объеме.