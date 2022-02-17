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Томская прокуратура закрыла магазин ритуальной атрибутики, который располагался в жилом доме

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Томский апелляционный суд запретил работать магазину ритуальной атрибутики, который располагался в многоквартирном жилом доме на улице Иркутский тракт. Соответствующий иск в суд подала прокуратура, так как в соответствии с законом магазин продажи ритуальной атрибутики не может располагаться в жилом доме. 

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд удовлетворил иск в полном объеме, но ответчик его обжаловал.  В своей апелляции  предприниматель указал, что запрет на размещение магазинов ритуальных услуг распространяется на строящиеся здания. И сказал, что он только продает ритуальную атрибутику, а не оказывает услуги. Также полагал недоказанным нарушение прав неопределенного круга лиц.

В суде прокурор отметил, что закон не связывает запрет на размещение магазина ритуальных услуг в жилом доме с годом его постройки. До обращения в суд на магазин уже поступали жалобы от местных жителей, но предприниматель ничего не предпринял.

В итоге суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу.

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