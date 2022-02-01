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Томича будут судить за кражу алкоголя из сгоревшего гипермаркета «Лента»

ТВ2 Лидия Симакова

Прокуратура Томска направила в суд уголовное дело в отношении томича, обвиняемого в хищении имущества в торговом центре после пожара. Ранее судимый 20-летний мужчина обвиняется сразу по двум пунктам 158 статьи (кража), сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в декабре 2021 года мужчина незаконно проник в здание поврежденного пожаром сетевого гипермаркета, откуда похитил 6 бутылок алкогольных напитков. При попытке совершения аналогичного хищения, он был замечен сотрудниками охраны и, оставив рюкзак с 17 бутылками алкогольной продукции, скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд.

Ранее мы писали о пожаре в «Ленте» на улице Елизаровых, который произошел 21 декабря. Огонь охватил всю торговую площадь гипермаркета — более 5 тысяч квадратных метров. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. На месте работали 24 единицы пожарной техники и 86 спасателей, они эвакуировали из здания 20 баллонов с углекислым газом. Локализовать пожар удалось только в 18:49, полностью здание гипермаркета потушили в 2 часа ночи.

Подозреваемого в поджоге задержали, им оказался 33-летний сотрудник подрядной организации. Мужчина заявил, что поджег гипермаркет, поскольку ему «надоело там работать». После поджога он якобы ушел домой, где его и обнаружили полицейские.

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