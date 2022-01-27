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Томская прокуратура в суде потребовала от сельского кирпичного завода поменьше загрязнять воздух

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Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как соблюдает ООО «СибирьЛизингКом» требования природоохранного законодательства при эксплуатации кирпичного завода в поселке Копылово Томского района. В ходе проверки были найдены нарушения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе обследования производственной площадки установлено, что при производстве кирпича используются сушильные печи, туннельная печь обжига, теплогенераторы и другие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Вместе с тем проведенная предприятием инвентаризация источников таких выбросов и учитывающая их программа производственного экологического контроля нуждаются в корректировке. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий не осуществляются», — говорится в сообщении.

За данные нарушения руководство предприятия было привлечено к административной ответственности, но до настоящего времени необходимые меры не приняты.

В связи с этим природоохранный прокурор направил в суд иск о возложении на ООО «СибирьЛизингКом» обязанности устранить указанные нарушения. Иск рассматривается Томским районным судом.

 

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