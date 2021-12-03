Томская преподавательница из ДШИ №1 стала лучшим преподавателем школ искусств в России

Томичка Юлия Коваленко — преподавательница и заведующая отделением хорового пения ДШИ № 1 имени А.Г. Рубинштейна — стала победителем конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.
«Для нас эти конкурсы имеют особое значение, ведь важнейшее направление государственной культурной политики — создание условий для развития детских талантов. Особенно важна здесь роль преподавателя, который как никто другой помогает раскрыть творческий потенциал в каждом ребенке и прививает любовь к искусству. Хочу поблагодарить вас за невероятный труд. Спасибо большое за то, что вы делаете для наших детей», — цитирует источник главу Министерства культуры России Ольгу Любимову.
Конкурс проходил в три этапа: на уровне региона, федеральных округов и на всероссийском уровне.
Юлия Коваленко заведует отделением хорового пения, является преподавателем высшей квалификационной категории, обучает воспитанников ДШИ № 1 имени А.Г. Рубинштейна хоровому и эстрадному пению. Является руководителем образцового концертного хора «Подснежник».
Отметим, что лучшей сельской детской школой искусств стала Каратузская детская школа искусств Красноярского края, лучшей детской школой искусств — Центральная детская школа искусств городского округа Химки Московской области. Победители в двух номинациях среди детских школ искусств получат по 1 миллиону рублей, а лучший преподаватель — 400 тысяч рублей.