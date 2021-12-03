Томская преподавательница из ДШИ №1 стала лучшим преподавателем школ искусств в России

«Для нас эти конкурсы имеют особое значение, ведь важнейшее направление государственной культурной политики — создание условий для развития детских талантов. Особенно важна здесь роль преподавателя, который как никто другой помогает раскрыть творческий потенциал в каждом ребенке и прививает любовь к искусству. Хочу поблагодарить вас за невероятный труд. Спасибо большое за то, что вы делаете для наших детей», — цитирует источник главу Министерства культуры России Ольгу Любимову.