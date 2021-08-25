Томская полиция эвакуировала более 200 самокатов сервиса Whoosh

В Томске полицейские эвакуировали более 200 самокатов сервиса Whoosh. Региональное УМВД пояснило, что самокаты изъяли после жалоб на бесхозное имущество.

В Whoosh сообщили, что полиция начала эвакуировать самокаты по 3-5 в день без объяснения причин. Сотрудники МВД ссылались на сообщения от горожан о бесхозном имуществе на улицах и на то, что не могут установить владельца самокатов. Компания решила приостановить работу в Томске и обратиться в прокуратуру, так как считает действия полицейских неправомерными.

Телеграм-канал «Мой милый Томск» со ссылкой на управление МВД сообщает, что самокаты эвакуировали после жалоб на бесхозное имущество на улицах города. «Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — цитирует ответ УМВД «Мой милый Томск». — Бесхозное имущество изъято».

Сервис Whoosh появился в Томске в апреле 2021 года. Парк компании составлял около 800 самокатов, было запланировано увеличение их числа до 1000.

Добавим, основатель проекта Whoosh Дмитрий Чуйко, вице-президент S7, около 15 лет строил карьеру в авиакомпании, а потом решил привезти в Россию кикшеринг — аренду самокатов с помощью приложения. Этой идеей он заразил коллег по S7 — Егора Баяндина, Сергея Лаврентьева и Олега Журавлева. Партнеры запустили проект Whoosh, который за два года вышел в 13 городов России и довел выручку до 1 млрд рублей в год. В феврале этого года стартап привлек $25 млн от структур ВТБ и «Открытия».