Томская пенсионерка получила 3 года условно за избиение сожителя топором

Томский районный суд приговорил 67-летнюю томичку к лишению свободы на 3 года условно. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (часть 2 статьи 111 УК).

Суд установил, что в сентябре 2019 года женщина вернулась домой нетрезвой и, недовольная тем, что ее 38-летний сожитель не хочет убираться в квартире, несколько раз ударила его топором по голове, ребрам и шее.

«Приехавших на вызов медиков и сотрудников полиции потерпевший попытался убедить, что травмировался самостоятельно от случайного падения», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Пока шли судебные разбирательства, пара успела пожениться — предложение мужчина сделал во время суда. Он просил не отправлять супругу в тюрьму.