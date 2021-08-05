Томская облдума приняла закон о запрете на участие в выборах для причастных к экстремизму

Депутаты Законодательной Думы Томской области приняли изменения в законодательство региона, по которым люди, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций не смогут участвовать в выборах. В мае 2021 года аналогичный закон приняла Госдума РФ.

Так, депутат областной Думы от КПРФ Наталья Барышникова высказалась против принятия изменений. По ее мнению, этот закон — очередной способ не допустить к выборам кандидатов, неугодных власти.

Председатель томского избиркома Ростислав Радзивил на заседании Думы отметил, что закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области о выборах и референдумах» нужно принять для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. 25 депутатов областной Думы поддержали изменения, 11 проголосовали против.

«Законопроект приравнивает комментарий в поддержку политика в интернете к преступлению средней тяжести, и при его обсуждении важно понимать одну вещь. Если закрыть законный и мирный путь к управлению страной для тех, кто хочет что-то изменить, это не решит ни одной проблемы в России, — пишет Барышникова в своем телеграм-канале. — Это приведет к обострению всех конфликтов, всех противоречий, к озлоблению народа и недоверию власти».

Против принятия изменений в региональном законодательстве также выступили депутаты Андрей Фатеев и Евгений Павлов. Председатель облдумы по законодательству Дмитрий Лаптев поддержал изменения, но в то же время заявил, что формулировки закона сомнительны». «Вызывают опасения формулировки законопроекта. Здесь сомнительная правовая конструкция, позволяющая признать причастными к экстремизму лица, которые таковыми не являются, — высказался Лаптев. — Считаю, что недопустимо применять эту норму к гражданам, высказывавшимся в интернете до признания организаций запрещенными».

Напомним, 26 мая 2021 года Госдума приняла закон о временном запрете на избрание в любые российские выборные органы власти для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Законом закрепляется временное лишение пассивного избирательного права для граждан, причастных к деятельности общественных, религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими.

Закон был принят после того, как прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организации ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и «Штабы Навального*» «в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».

*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.