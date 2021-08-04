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Главная Новости Томская область заняла пятое место в рейтинге открытости «Зелёному курсу» Greenpeace России
Новости

Томская область заняла пятое место в рейтинге открытости «Зелёному курсу» Greenpeace России

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Greenpeace России выпустил наиболее полный рейтинг регионов по открытости к «Зелёному курсу» и дополняющую его интерактивную карту. В рейтинг вошли все субъекты страны. Томская область заняла пятое место. Это лучший показатель по Сибирскому федеральному округу.

C начала 2021 года эксперты Greenpeace отправляли запросы главам российских субъектов и на основе полученных данных составили рейтинг регионов по открытости к низкоуглеродному развитию, а также дали рекомендации по дальнейшим нововведениям. Ответ от Томской области можно прочитать здесь.

«На основе анализа поступивших ответов, регионы были ранжированы в зависимости от числа мер «Зелёного курса», прорывных и ложных решений, а также открытости органов власти к дальнейшему взаимодействию», — сообщает Greenpeace в России.

На первом месте оказалась Сахалинская область, на втором — Ленинградская область и Хабаровский край, на третьем — Москва, на четвертом — Белгородская область и Удмуртская республика, на пятом — Томская область.

По мнению Greenpeace, важнейшую роль в переходе России на зелёное развитие могут сыграть именно региональные инициативы. Более того, успешное внедрение низкоуглеродных мер на региональном уровне может стать основой изменений в масштабах всей страны.

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