Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томская область заняла 50-е место в рейтинге качества жизни среди российских регионов
Новости

Томская область заняла 50-е место в рейтинге качества жизни среди российских регионов

ТВ2 ТВ2

Томская область поднялась на одну позицию в рейтинге качества жизни регионов России за 2021 год и заняла в нем 50-е место. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного агентством РИА Рейтинг.

Исследование опирается на данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Эксперты учитывали 67 показателей, объединенных в 11 групп: доход населения, рынок труда, жилищные условия, безопасность, демография, экология, уровень образования, здравоохранения, а также обеспеченность региона социальными объектами.

Лидируют в рейтинге, по-прежнему, Москва (81 балл из 100), Санкт-Петербург (80) и Московская область (75). Следом за ними идут Татарстан (69), Краснодарский край (67) и Белгородская область (64).

Среди сибирских регионов самый высокий рейтинг — у Новосибирской области, которая набрала 54 балла и заняла 23 место. Вторым в СФО стал Красноярский край — он находится на 44 месте с 48 баллами. Томская область, таким образом, стала третьим регионом по качеству жизни в Сибири.

На 15 последних местах рейтинга расположились в основном национальные республики: Чечня, Северная Осетия, Калмыкия, Ингушетия и другие. Худшим регионом по уровню жизни снова стала Республика Тыва, набравшая 19 баллов из 100.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.