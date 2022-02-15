Томская область заняла 50-е место в рейтинге качества жизни среди российских регионов

Томская область поднялась на одну позицию в рейтинге качества жизни регионов России за 2021 год и заняла в нем 50-е место. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного агентством РИА Рейтинг.

Исследование опирается на данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Эксперты учитывали 67 показателей, объединенных в 11 групп: доход населения, рынок труда, жилищные условия, безопасность, демография, экология, уровень образования, здравоохранения, а также обеспеченность региона социальными объектами.

Лидируют в рейтинге, по-прежнему, Москва (81 балл из 100), Санкт-Петербург (80) и Московская область (75). Следом за ними идут Татарстан (69), Краснодарский край (67) и Белгородская область (64).

Среди сибирских регионов самый высокий рейтинг — у Новосибирской области, которая набрала 54 балла и заняла 23 место. Вторым в СФО стал Красноярский край — он находится на 44 месте с 48 баллами. Томская область, таким образом, стала третьим регионом по качеству жизни в Сибири.

На 15 последних местах рейтинга расположились в основном национальные республики: Чечня, Северная Осетия, Калмыкия, Ингушетия и другие. Худшим регионом по уровню жизни снова стала Республика Тыва, набравшая 19 баллов из 100.