Томская область заняла 27 место в рейтинге регионов России по уровню жизни

Эксперты федерального агентства РИА Новости провели исследование финансового благополучия жителей российских регионов. Томская область из 85 субъектов заняла 27 место.
Чтобы оценить уровень благосостояния эксперты опирались на показатели финансового благополучия: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физлиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.
По этим показателям Томская область заняла 27 место с рейтинговым баллом по итогам 2020 года в 47,9. В рейтинге прошлого года регион располагался ниже – на 32 месте.
Первые места списка заняли северные регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В первую десятку вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.
Эксперты объясняют лидерство регионов Крайнего Севера и столицы высокими доходами, которые позволяют компенсировать высокий уровень цен в регионах. При этом регионы из первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям.
Замыкают рейтинговую таблицу регионы Сибири и Северного Кавказа с низкими уровнями доходов. Среди них Республики Алтай, Бурятия, Тува, а также Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.