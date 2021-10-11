Томская область заняла 27 место в рейтинге регионов России по уровню жизни

Эксперты федерального агентства РИА Новости провели исследование финансового благополучия жителей российских регионов. Томская область из 85 субъектов заняла 27 место.

Чтобы оценить уровень благосостояния эксперты опирались на показатели финансового благополучия: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физлиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

По этим показателям Томская область заняла 27 место с рейтинговым баллом по итогам 2020 года в 47,9. В рейтинге прошлого года регион располагался ниже – на 32 месте.