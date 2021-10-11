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  3. Томская область заняла 27 место в рейтинге регионов России по уровню жизни
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Томская область заняла 27 место в рейтинге регионов России по уровню жизни

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Эксперты федерального агентства РИА Новости провели исследование финансового благополучия жителей российских регионов. Томская область из 85 субъектов заняла 27 место.

Чтобы оценить уровень благосостояния эксперты опирались на показатели финансового благополучия: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физлиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.
 
По этим показателям Томская область заняла 27 место с рейтинговым баллом по итогам 2020 года в 47,9. В рейтинге прошлого года регион располагался ниже – на 32 месте.
Первые места списка заняли северные регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В первую десятку вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.
Эксперты объясняют лидерство регионов Крайнего Севера и столицы высокими доходами, которые позволяют компенсировать высокий уровень цен в регионах. При этом регионы из первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям.
 
Замыкают рейтинговую таблицу регионы Сибири и Северного Кавказа с низкими уровнями доходов. Среди них Республики Алтай, Бурятия, Тува, а также Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.
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