Томская область выделит на борьбу с лесными пожарами на 70 млн больше, чем в прошлом году

Финансирование на борьбу с лесными пожарами в Томской области планируется увеличить до 243 млн рублей, об этом заявил глава департамента лесного хозяйства области Артем Конев. В прошлом году на эти цели региону выделили 169,5 млн рублей, еще 4 миллиона выделили на обновление камер для раннего обнаружения пожаров.

«Финансирование мероприятий на тушение и ликвидацию лесных пожаров в 2022 году планируется увеличить до 243 млн рублей, что позволит принять в лесоохрану еще 40 специалистов, увеличить летные часы и количество маршрутов патрулирования», — рассказал Конев.

При этом в 2021 году площадь лесных пожаров в области сократилась почти в два раза по сравнению с прошлым годом. А в среднем за последние 5 лет эта площадь была на 30% больше, чем в текущем году.

По оценке департамента лесного хозяйства, больше всего пожаров произошло в Верхнекетском (43), а также Томском (17) и Каргасокском (15) районах. Основными причинами лесных пожаров специалисты называют человеческий фактор: на юге это высокая концентрация населенных пунктов, на севере — посещение людьми леса во время охоты, рыбалки, а также сбора грибов и ягод.

Кроме 169,5 миллионов, выделенных в 2021 году из бюджетов всех уровней, лесопожарные формирования получили технику и оборудование на 99 млн в рамках нацпроекта «Экология».

В этом сезоне региональная комиссия признала работу звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС удовлетворительной. Пожароопасный сезон 2021 официально закончился 1 октября.