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Томская область вошла в топ-25 регионов с наиболее низким уровнем тревожности

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Томская область попала в список «невозмутимых» регионов, заняв 25 место в рейтинге тревожности регионов России в 2021 году. При составлении индекса тревожности исследователи опирались на распространенность различных фобий в СМИ и соцсетях.

«Их отличает практически полное отсутствие включенности в федеральную повестку и крайне низкий уровень тревожности по тем фобиям, что волновали всех. Возможно, для них более характерные собственные тревожности, которые не выходят за рамки данных регионов», — так исследователи описывают регионы, попавшие в список «невозмутимых». 

Средний индекс тревожности в Томской области составил 35 баллов, основными фобиями для томичей в прошлом году были введение QR-кодов, рост числа жестоких преступлений и вакцинация от COVID-19.

Из сибирских регионов в список невозмутимых попала также Республика Алтай — там индекс тревожности равен 25 баллам. Наиболее встревоженным регионом Сибири оказалась Новосибирская область: 80 баллов.

С большим отрывом лидирует в рейтинге уровня переживаний Москва — 805 баллов, следом идут Санкт-Петербург (170), Вологодская область (112) и Пермский край (111). Эти регионы «наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия». Наиболее низкий уровень тревожности в СМИ и соцсетях эксперты зафиксировали в национальных республиках: Кабардино-Балкарии (7 баллов), Чечне (5) и Ингушетии (4).

Подводя итоги, эксперты отметили, что индекс тревожности в СМИ в 2021 году вырос на 71% по сравнению с 2020 годом. Основные переживания россиян касались пандемии коронавируса и ее последствий: введения системы QR-кодов и обязательной вакцинации. 

Кроме того, жителей России волновал рост цен, проблемы экологии, действия полиции и судов во время зимних акций протеста и давление государства на социальные сети. Часть жителей были обеспокоены также ростом числа жестоких преступлений и внешнеполитической обстановкой. 

 

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