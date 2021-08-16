Томская область вошла в топ-10 регионов по числу заболевших ВИЧ в первом полугодии 2021 года

За первое полугодие 2021 года Томская область вошла в антирейтинг регионов по показателю заболеваемости ВИЧ в России. Такие данные опубликованы на сайте Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Сообщается, что в целом по стране за эти шесть месяцев было сообщено о 36 759 новых случаях выявления ВИЧ-инфекции. Это на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. По показателю заболеваемости в стране лидировали 26 субъектов России: Иркутская и Оренбургская области, Красноярский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская, Свердловская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, Курганская область, Чукотский автономный округ, Самарская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская и Ульяновская области, Республика Хакасия, Мурманская область, Тверская область, Республика Башкортостан, город Севастополь, Республика Крым и Нижегородская область. На эти регионы приходится 55% новых случаев.

ВИЧ-инфекция в последние годы в России диагностируется в более старших возрастных группах. В 2000 году в 86,7% этот диагноз встречался у людей в возрасте от 15 до 29 лет, к 2010 году — доля снизилась до 44,3%. В первом полугодии 2021 году 85,9% больных были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет. Преимущественно — у россиян в возрасте от 30 до 49 лет (71% новых случаев), а доля подростков и молодежи в возрасте от 15 до 20 лет снизилась до 0,8%.