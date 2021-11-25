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Томская область вновь вошла в список регионов-антилидеров по уровню заболеваемости ковидом

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Томская область вошла в число пяти регионов, где заболеваемость коронавирусной инфекцией выше, чем в среднем по России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ. По словам Голиковой, заболеваемость ковидом по России снижается в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. При этом в Амурской, Новгородской, Томской областях, Хабаровском крае и Крыму темпы роста выше, чем в среднем по стране.

Автор:  облздрав

«Нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, который мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем, а он будет, его, к сожалению, не избежали другие страны», — сказала цитируют премьера РИА Новости.

Она также добавила, что для недопущения нового подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией жителям страны необходимо продолжать соблюдать ограничительные меры.

«Важно, чтобы мы все соблюдали соответствующую дисциплину и придерживались тех консолидированных решений, которые выработали», — сказала Голикова.

По ее словам, достижение коллективного иммунитета к коронавирусу остается главной задачей. В настоящее время уровень коллективного иммунитета к COVID-19 равен 50,4 процента.

С начала пандемии в Томской области выявили 54 334 случая заражения коронавирусом. По официальным данным, в Томской области зафиксировано 622 смерти из-за ковида. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет составляет 35%.  

19 ноября в регионе был зафиксирован антирекорд по числу заболевших ковидом за сутки — 292 случая. Однако последние несколько дней суточное число выявленных новых пациентов снижается, но все равно превышает 200 случаев в сутки.

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