Томская область входит в число регионов с особенно высокими ценами на ПЦР

Средняя стоимость ПЦР теста в Томской области составляет 2 тысячи рублей. Регион по-прежнему входит в число 24 регионов России с особенно высокими ценами на исследования, сообщается на сайте ОНФ.

В конце января Народный фронт проверил стоимость ПЦР-тестов в 200 населенных пунктах во всех регионах страны. По данным активистов, цена за один тест доходит до 2,5 тыс. руб., при том что цена по ОМС – не более 800 руб. Бесплатно в государственных клиниках тест можно сдать только при наличии симптомов.

«По результатам первого мониторинга стоимости ПЦР-тестирования мы обратились в Федеральную антимонопольную службу. ФАС подтвердила наши доводы. В медицинских центрах, в том числе в частных федеральных сетевых лабораториях, стоимость ПЦР-теста варьируется в среднем от 1500 до 1900 рублей. Более того, как сообщается на сайте антимонопольного органа, в ходе проверки томское УФАС также выявило цены на ПЦР-тестирование, значительно превышающие обозначенные в нашем обращении ценовые границы, – до 3 тысяч рублей. Такая цена установлена в «Открытой лаборатории» для срочного тестирования. В настоящее время разбирательство продолжается», – сообщил сопредседатель регионального штаба Константин Юденко.

По словам активистов, во многих лабораториях нет даже скидок для льготных категорий – многодетных семей, пенсионеров, ветеранов.

«Также мы обратили внимание, что в период роста заболеваемости коронавирусом резко вырос спрос на такую услугу, как вызов врача на дом, и цена на эту услугу тоже достаточно высокая, она доходит до 3 тысяч рублей за вызов», – добавил Юденко.

В начале февраля генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил прокурорам регионов страны провести проверки обоснованности стоимости лабораторных ПЦР-исследований в лабораториях медучреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети.