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Томская область в рамках нацпроекта отремонтирует в 2022 году свыше 240 километров дорог

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Томская область по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году приведет в нормативное состояние свыше 240 км улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На региональной сети подрядчики приведут к нормативу свыше 220 км автодорог в Томском, Шегарском, Колпашевском, Молчановском, Бакчарском, Чаинском, Верхнекетском и Парабельском районах. Дорожники продолжат ремонтировать главные трассы, входящие в опорную сеть: Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево, Томск ‑ Мариинск, Мельниково ‑ Кожевниково ‑ Изовка. Также по национальному проекту продолжится реконструкция 36,2 км автодороги Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское.

В Томске отремонтируют 11 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 14 км. При формировании плана приоритет был отдан удаленным от центральной части транспортным магистралям. Также в перечень ремонта включены объекты, по которым получено наибольшее число обращений томичей: улицы Сибирская, Ивановского, Высоцкого и Беринга. В рамках комплексного ремонта запланирован ремонт тротуаров на улицах Гагарина, Беринга, Карла Маркса и Сибирской.

В ЗАТО Северск в план ремонта вошли пять объектов протяженностью 4,2 км: участки улиц Славского, Калинина, Солнечная, проспект Коммунистический и площадь Ленина. Благодаря досрочному завершению плана 2021 года дорожники привели к нормативу улицу Солнечную еще в прошлом году.

Кроме того, в наступившем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подрядчики приступят к ремонту путепровода на Кузовлевском тракте и капитальному ремонту Коммунального моста. Путепровод откроют для движения транспорта в 2022 году, а Коммунальный мост капитально отремонтируют в 2022-2023 годах.

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