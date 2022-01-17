Томская область потратит 5,7 млн на разработку границ исторических поселений

Центр по охране и использованию памятников истории и культуры Томской области провел конкурс на разработку границ исторических поселений области. Работы обойдутся областному бюджету в 5,7 миллионов рублей.

Конкурс среди подрядчиков проводился с 14 по 24 декабря прошлого года. Единственным его участником стала северская компания «Сибирская археология», власти признали конкурс несостоявшимся, но посчитали, что заявка «Сибирской археологии» соответствует всем требованиям. Компания получит авансом 30% суммы (примерно 1,7 млн), оставшуюся сумму Центр по охране памятников выплатит после завершения работ.

До конца августа компания должна разработать границы 120 исторических поселений в Каргасокском, Верхнекетском, Парабельском, Молчановском, Зырянском, Кожевниковском, Колпашевском, Шегарском, Кривошеинском, Первомайском, Чаинском и Томском районах области. В основном речь идет об исторических деревенских поселениях, городищах и могильниках. Кроме описания подрядчику нужно будет включить в документацию схемы объектов, топографическую съемку и фотографии нынешнего состояния поселений.

Напомним, в областном центре принятия проекта границ исторического поселения тянется с 2016 года. При разработке проекта «Томские набережные» выяснилось, что границы исторического поселения в Томске не определены, несмотря на то, что город получил этот статус в 1990 году.

Городские власти провели конкурс на разработку проекта, но результат работы вологодской фирмы «Валбэк-Ру» мэрию не устроил: по мнению мэра города Ивана Кляйна, такие границы поселения могли помешать развитию города. ​Назначенная апелляционным судом экспертиза установила, что подрядчик верно определил исторические границы города.

Областные власти пообещали взять проблему под контроль, заявив, что с подрядчиком нужно рассчитаться, а работу поручить томскому подрядчику. Президент России Владимир Путин дал губернатору области Сергею Жвачкину поручение решить вопрос с границами исторического поселения к лету 2019 года, но оно остается невыполненным.