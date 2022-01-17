Томская область потратит 5,7 млн на разработку границ исторических поселений

Центр по охране и использованию памятников истории и культуры Томской области провел конкурс на разработку границ исторических поселений области. Работы обойдутся областному бюджету в 5,7 миллионов рублей.
Конкурс среди подрядчиков проводился с 14 по 24 декабря прошлого года. Единственным его участником стала северская компания «Сибирская археология», власти признали конкурс несостоявшимся, но посчитали, что заявка «Сибирской археологии» соответствует всем требованиям. Компания получит авансом 30% суммы (примерно 1,7 млн), оставшуюся сумму Центр по охране памятников выплатит после завершения работ.
До конца августа компания должна разработать границы 120 исторических поселений в Каргасокском, Верхнекетском, Парабельском, Молчановском, Зырянском, Кожевниковском, Колпашевском, Шегарском, Кривошеинском, Первомайском, Чаинском и Томском районах области. В основном речь идет об исторических деревенских поселениях, городищах и могильниках. Кроме описания подрядчику нужно будет включить в документацию схемы объектов, топографическую съемку и фотографии нынешнего состояния поселений.
Напомним, в областном центре принятия проекта границ исторического поселения тянется с 2016 года. При разработке проекта «Томские набережные» выяснилось, что границы исторического поселения в Томске не определены, несмотря на то, что город получил этот статус в 1990 году.
Городские власти провели конкурс на разработку проекта, но результат работы вологодской фирмы «Валбэк-Ру» мэрию не устроил: по мнению мэра города Ивана Кляйна, такие границы поселения могли помешать развитию города. Назначенная апелляционным судом экспертиза установила, что подрядчик верно определил исторические границы города.
Областные власти пообещали взять проблему под контроль, заявив, что с подрядчиком нужно рассчитаться, а работу поручить томскому подрядчику. Президент России Владимир Путин дал губернатору области Сергею Жвачкину поручение решить вопрос с границами исторического поселения к лету 2019 года, но оно остается невыполненным.