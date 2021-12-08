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Томская область попросит у Минобрнауки дополнительные две тысячи бюджетных мест в 2023-2024 учебном году

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Министерство науки и высшего образования РФ выделило томским вузам на 2022-2023 учебный год  12 266 бюджетных мест. Томская область направила заявку на увеличение квоты на 2023-2024 учебный год на 1980 мест, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в вузах региона обучалось 58,3 тысячи студентов. За тринадцать лет их численность сократилась почти на 30 тысяч человек (в 2008 году в вузах региона обучалось 88,9 тысяч студентов). Власти региона говорили, что основной причиной сокращения численности студентов стал постепенный отказ от заочной формы обучения. 

При этом сейчас готовится проект студенческого кампуса на левом берегу Томи. По прогнозам, там должно размещаться 10 тысяч студентов.

«Сейчас у нас учится почти 60 тысяч студентов, задача стоит масштабироваться до 100 тысяч, и мы растем. Только ТГУ за два года прирос на 2 тысячи студентов. Конечно, пандемия ломает планы, мы скорректировали цифру иностранных студентов до 30-35 тысяч, а не 40. Рост численности студентов до 100 тысяч позволит в два раза увеличить численность профессорско-преподавательского состава, чтобы повысить концентрацию на территории как профессоров, так и талантливых студентов», — отмечал ранее ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

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