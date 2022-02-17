Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томская область попросила новый кредит на строительство малого транспортного кольца
Новости

Томская область попросила новый кредит на строительство малого транспортного кольца

ТВ2 ТВ2

Томская область подала заявку на финансирование строительства второго этапа малого транспортного кольца Томска на участке 0 – 5 км в рамках бюджетного кредита. На первый этап проекта в прошлом году регион получил федеральный бюджетный кредит в 1,8 млрд рублей.

«Строительство автомобильной дороги «Малое транспортное кольцо» является приоритетным объектом социально-экономического развития Томской агломерации, — отметил вице-губернатор Игорь Шатурный. — Малое транспортное кольцо позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в агломерации, обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров».

Как подчеркнул Игорь Шатурный, Томская область готова начать строительство уже в этом году: в полном объеме подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение «Томскгосэкспертизы». Общая стоимость строительства объекта составляет 5 млрд рублей.

Малое транспортное кольцо Томской агломерации будет строиться от развязки на 76-м километре в направлении Южных Ворот и позволит разгрузить наиболее напряженные направления (автомобильную дорогу Томск – Аэропорт, площадь Транспортную, кольцевую развязку на площади Южной и другие направления), освободить от грузового движения и перенаправить транзитный поток в обход центральных районов Томска.

Ранее власти региона оценивали строительство первого 5-километрового отрезка кольца от уже построенной развязки на Богашевском тракте в 5 миллиардов рублей.

Читайте также:

Транспортное будущее Транспортного кольца: урбанисты vs проектировщики

Площадь Транспортная и надземный переход на Южной. На 76-м километре открыли развязку: что дальше?

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.