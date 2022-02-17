Томская область попросила новый кредит на строительство малого транспортного кольца

Томская область подала заявку на финансирование строительства второго этапа малого транспортного кольца Томска на участке 0 – 5 км в рамках бюджетного кредита. На первый этап проекта в прошлом году регион получил федеральный бюджетный кредит в 1,8 млрд рублей.

«Строительство автомобильной дороги «Малое транспортное кольцо» является приоритетным объектом социально-экономического развития Томской агломерации, — отметил вице-губернатор Игорь Шатурный. — Малое транспортное кольцо позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в агломерации, обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров».

Как подчеркнул Игорь Шатурный, Томская область готова начать строительство уже в этом году: в полном объеме подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение «Томскгосэкспертизы». Общая стоимость строительства объекта составляет 5 млрд рублей.