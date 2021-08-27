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Томская область получит гранты на благоустройство Асина и Колпашева

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Проекты «Объединяя город» и «Благоустройство «Центрального бульвара» городов Асино и Колпашево Томской области победили в конкурсе Минстроя РФ по развитию малых городов, сообщает портал областной администрации.

Федеральные гранты на благоустройство составляют по 80 млн рублей каждому муниципалитету. К этим средствам предполагается добавить региональное и муниципальное софинансирование. Также рассчитывают на участие в проектах частного бизнеса.

По словам заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, Томская область до этого уже побеждала в конкурсе Минстроя: в 2019 году на благоустройство общественного пространства «ЭкоКедр» 40 млн рублей получил город Кедровый. 
 

Дизайн-проект благоустройства сквера на пересечении ул. Ленина и ул. Фурманова, г. Асино

Проект «Объединяя город», по мысли авторов, должен связать в одно пространство северный и южный районы Асина, разделенные железной дорогой. В рамках проекта предполагается благоустройство трех территорий — центральной площади Ленина, площади Привокзальной и городского сада. 

На Привокзальной площади планируют создать дополнительную зону ожидания на открытом воздухе. Площадь Ленина должна стать зоной отдыха с двумя прогулочными аллеями. В горсаду Асина создадут 115-метровую «Лесную тропу», «Скандинавскую тропу», площадку для воркаута и скалодром. 

На «Центральном бульваре» в Колпашеве предполагается создать зоны отдыха со спортивными и детскими площадками подиум со сценой, уличную библиотеку с кроссбукингом и светомузыкальный фонтан. 

Дизайн-проект Привокзальной площади в г. Асино

Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды — одно из мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В 2021 году на конкурс поступило 307 заявок.

Познакомиться с проектами подробнее можно здесь.
 

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